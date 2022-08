Ferragosto, le ultimissime sul meteo. Umbria Meteo: "Ipotesi temporali: gli orari e le aree a rischio"

"Attenzione ai temporali di Ferragosto, pochi ma forti, rovineranno il pomeriggio di festa ad alcuni Umbria. Già dal mattino sarà presente nuvolosità su gran parte della regione con qualche locale, breve piovasco possibili un po' su tutta la regione": le ultime previsioni portano la firma degli esperti di Umbria Meteo che stanno analizzando l'evoluzione di un intenso sistema depressionario nord atlantico che sta scendendo sulla Penosola dalla Francia e interesserà parte del Paese.

"Ma sarà il pomeriggio, soprattutto negli orari compresi tra le 15 e le 20, la fase della giornata in cui dovremo stare più attenti perché a seguito di una rapida cumulogenesi potranno formarsi dei forti temporali, non estesi, ma capaci localmente di scaricare anche decine di millimetri di pioggia e grandine(anche di notevoli dimensioni) in poco tempo, inoltre colpi di vento e numerosi fulmini". Secondo gli esperti di Umbria Meteo "attualmente le aree più a rischio fenomeni violenti sono quelle dell'Altoteve, perugino, eugubino gualdese e valle Umbra, ma non sono da escludere totalmente anche le altre zone dell'Umbria. Miglioramento atteso in serata". Va spiegato, per completezza di informazione, che queste previsioni - come spesso accaduto in passato - possono subire forti modifiche nel corso delle prossime ore. Il consiglio è di stare attenti ma di godersi il Ferragosto uscendo e vivendolo con amici e parenti.