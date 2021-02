Vaccino, al via la prenotazione per insegnanti e personale non docente (mondo Scuola e Università)

Si entra nel vivo della campagna della vaccinazione in Umbria dove la task-force ha allestito una vera e propria macchina sanitaria capillare e in grado di somministrare il vaccino a 1880 persone al giorno. Purtroppo però tali numeri non sono possibili a causa delle poche scorte che arrivano alle regioni dal Commissario Arcuri che ha centralizzato acquisti e disposizione. Comunque, si parte con gli insegnanti e persone non docente delle scuole e dell'università perugina: saranno aperte a partire dalle 8,30 di domani 24 febbraio le prenotazioni in Umbria per il personale docente e non docente della scuola e dell’università.

La task-force sanitaria sta inviato in queste ore al mondo della scuola una mail con le istruzioni necessarie. La loro vaccinazione, con vaccino Astrazeneca, riservato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni senza patologie, inizierà sabato 27 febbraio e proseguirà per tutto il mese di marzo. Anche per loro valgono le regole classiche della prenotazione tramite il Portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/cup/ e presso le farmacie.