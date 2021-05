Vaccini e scuole: contagi bassissimi tra gli over 70, nessun picco negli under 18

I grafici redatti dal nucleo epidemiologico dell'Umbria lasciano ben sperare su campi fondamentali per un ritorno alla normalità: ovvero quello della scuola e quello sanitario. Non c'è ancora una ufficialità scientifica ma, secondo gli esperti, i vaccini stanno contribuendo al blocco della diffusione del contagio. I paragoni possono essere fatti solo su alcune fasce di età: in particolare quelli della macro-fascia over 70 dove la vaccinazione si dovrebbe concludere la prossima settimana. Lo studio parla chiaro: le due fasce di età 70-80 e 80 in poi sono quelle con il più basso indice di contagio in Umbria. E sono in continuo discesa i casi. Basti pensare che gli over 80 sono passati da un picco di incidenza 300 ogni 100mila abitanti a sotto 30, mentre l'altra fascia - picco era stato 200 - ora si trova intorno 40. La media regionale, in questa settimana, è con incidenza 74 ogni 100mila abitanti.

Tutte le altre fasce di età sono in fase calante ma superiori: sopra la media 19-24 e 25-44, in media i 45-59 e i 60-69. La maggior parte di questi, fatta eccezione per chi opera nelle scuole, sanità, servizi essenziali e forze dell'ordine, non sono stati ancora vaccinati. Il vaccino è fondamentale per non far riempire gli ospedali e gli anziani sono stati le vittime preferite da questo maledetto virus.

Buone notizie, ma il vaccino stavolta non c'entra nulla, dai dati sulle fasce di età dei giovanissimi in età scolare. Premettendo che restano quelle con la maggiore incidenza di contagi a livello regionale, con la riapertura non si sono verificati picchi non gestibili; anzi da due settimane le curve sono diventate stabili, piatte, anche per le due fasce più a rischio - quelle che si muovono di più in città - 11-13 anni e 14-18 anni. Se la situazione resterà su questi livelli si potrà concludere l'anno scolastico in presenza ( o in presenza alternata con la Dad) senza nuove e dolorose chiusure.