Coronavirus, bollettino del 5 aprile: buone notizie, in forte calo sia gli attuali positivi che le terapie intensive

Un bollettino regionale sull'andamento quotidiano del Covid in Umbria all'insegna soltanto delle buone notizia fatta eccezione purtroppo per i nuovi 4 decessi ma anche in questo caso il dato è in forte calo. I positivi alle 10 di oggi sono 53 a fronte di 144 guariti; questo permette un ulteriori ribasso alla curva degli attuali positivi che toccano quota 4.446 (95 meno del giono precedente. Il tasso di positività sul totale dei test è del 6,1 per cento sul totale e del 10,1 per cento sui soli molecolari. Sono stati 522 i tamponi Covid analizzati a Pasqua in Umbria e 333 i test antigenici. C'è da dire che sono stati esaminati pochi tamponi ma si conferma una discesa costante dopo il periodo nero di febbraio. Quattro purtroppo i decessi che fanno salire la triste statistica a quota 1270. Ma i dati migliori arrivano direttamente dal reparto degli ospedali: doppo picchi anche 87 pazienti in terapia intensiva ora il dato si è praticamente dimezzato attestandosi a 47, in discesa anche gli attuali ricoveri 350.