Coronavirus, in 24 ore 3 morti in Umbria per un totale di 100. Positivi a quota 447

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Umbria tre decessi, è il numero più alto in un solo giorno dall'inizio della seconda ondata di contagi da Coronavirus. I morti con Covid in Umbria sono arrivati a 100. Continua a salire, giorno dopo giorno, battendo il triste record precedente, la linea dei positivi: i nuovi sono 447, una cifra che porta a quota 3635 positivi attuali. Le persone in isolamento contumaciale sono in crescita: 4977 persone in quarantena. La situazione sui ricoveri è in evoluzione costante: 204 in 24 ore (+ 11), 21 in terapia intensiva (-1). Oltre 4mila i temponi eseguiti in 24 ore (269.993 tamponi eseguiti totalmente).

