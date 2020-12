Covid, bollettino regionale del 25 dicembre: 232 (+21%), sfiora quota 600 i decessi in calo i ricoverati

Sono tornati a salire gli attuali positivi a livello generale dopo i risultati dei tamponi relativi al bollettino regionale del 25 dicembre: 3546 (+25). Un piccolo stop della curva epidemica in Umbria. I nuovo positivi sono 232 (+21%), sfiora quota 600 purtroppo i decessi registrati in Umbria che sono passati da 591 a 597 di oggi (+1%). I tamponi che sono stati esaminati sono stati in 24 ore ben 2.210 per un totale dall'inizio della pandemia di 490.891. Le buone notizie arrivano dai dati su terapie intensive, ricoveri ordinari e usciti dall'isolamento. Nell'ultimo giorno nessun ricovero (attualmente occupati 276 posti letto) mentre scende il dato delle terapie 36 contro i 38 di ieri. Aumentano di poco anche gli umbri che sono usciti dall'isolamento dopo doppio tampone negativo: 4.507 (+0.22%).