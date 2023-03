Umbria, paura in autostrada: fermato camionista completamente ubriaco

Mezzo pesante ‘impazzito’ lungo l'autostrada A1, poco prima dell’uscita di Orvieto. È successo nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo. Il camion zigzagava tra una corsia e l'altra. Gli automobilisti hanno lanciato l'allarme e la polizia stradale è intervenuta sul posto. Una volta fermato il veicolo il conducente è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici. L’uomo è risultato positivo all’alcol test, rilevando una misurazione pari a 2,76 g/l (per gli automobilisti il massimo consentito è 0,50 g/l). Pertanto è scattato l’immediato ritiro della patente di guida con la conseguente denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.