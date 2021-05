Andamento della pandemia: scende l'incidenza, la mappa dei territori. Media Valle del Tevere vicina a Covid-Free

La discesa della curva epidemiolologica in Umbria è costantemente in calo seppur in maniera lenta. Nessun distretto territoriale è sopra la soglia critica di 200 (indice) ogni 100mila abitanti, in calo anche i decessi. Il famigerato Rt è saldamente sotto quota 1 (0,83). Le riaperture, dalla scuola alla vita sociale, non stanno dunque creando focolai problematici in tutta la Regione Umbria. "L'ondata epidemica continua a scendere ma in maniera che sta diventando sempre più lenta ma comunque siamo ancora in una fase di discesa. La situazione è abbastanza sotto controllo": ha affermato nel corso della riunione Marco Cristofori del nucleo epidemiologico della Regionesettimanale. La dimostrazione del calo della pandemia è dimostrata dall'incidenza settimanale che continua a scendere: siamo a quota a 71 a livello regionale rispetto al 74 di una settimana fa.

Per la prima volta è la provincia di Perugia ad avere l'indice più basso 65,7 contro 86 della provincia di Terni che negli ultimi sette giorni ha avuto una risalita a causa di un aumento dei contatti nell'aree di Terni e Orvieto. Nei distretti la Media Valle del Tevere è vicina addirittura all'incidenza zero (8) e anche la Valnerina la pandemia non è stata mai su valori così bassi. Sotto la media anche Perugia, Assisi-Bastia e Altochiascio: mentre l'area del Trasimeno ha un indice sopra quota 80 e l'unico distretto sopra 100 resta quello dell'Altotevere.

Stabili o in leggera diminuzione i dati di tutte le fasce di età. Ben al di sotto la media quelle dai 70 agli over 80 a dimostrazione dell'importanza della copertura dei vaccini. Sul fronte sanitario le terapie intensive sono ormai stabili intorno a 20 posti occupati molto al di sotto di quel 30% che è un campanello d'allarme. I ricoveri addirittura scendono più velocemente: 125 contro i 160 di due settimane fa.