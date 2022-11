MALTEMPO L'esperto meteo Ferrara (3bmteo): “In arrivo la tempesta di Santa Cecilia: temporali e vento forte. Prime nevicate in montagna"

“Confermato il passaggio di una intensa perturbazione nel corso di martedì sull’Italia: il maltempo non risparmierà nessuna regione. Umbria inserita nelle dieci regioni dove è richiesta un'attenzione maggiore per via dei potenziali rischi": lo avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - il sito collabora con il nostro gruppo editoriale Citynews.it - che annunciato, dopo le studio delle carte, che le "prime piogge in arrivo già da lunedì sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo Stivale verrà spazzato da Ovest verso Est da piogge e temporali anche di forte intensità: saranno dunque possibili locali criticità idrogeologiche, allagamenti lampo, danni e disagi”.

BURRASCHE DI VENTO, RAFFICHE DI OLTRE 100KM/H –“Il tutto sarà accompagnato da venti anche molto forti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Maestrale, che spazzeranno gran parte della nostra Penisola” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Sul versante tirrenico, così come sulle Isole Maggiori, sul Ligure e sull’alto Adriatico possibili raffiche anche di oltre 90-100km/h; tempeste di vento spazzeranno inoltre l’Appennino”

TANTA NEVE IN MONTAGNA, ANCHE A QUOTE BASSE – Arriveranno inoltre nevicate talora copiose in montagna sulle Alpi neve dagli 800-1200m ma sui massicci dele Alpi orientali previste le nevicate più abbondanti: fino a 20-40cm dai 1200-1400m, anche oltre mezzo metro dai 1600m e oltre un metro dai 1800-2000m di quota". Nevicate anche sull’Appennino, dai 1300-1600m su quello centrale": ha concluso Ferrara.