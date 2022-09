LA BUONA SANITA' | Umbria, la lettera al personale del 118: "Mi avete salvato e in un momento difficile ridato sicurezza e speranza"

Le notizie cattive fanno decisamente più rumore di quelle buone. Ed è per questo che quando si può ci piace riportare con il massimo risalto i casi anche di buona sanità della nostra regione. Stavolta tocca, l'encomio al servizio di emergenza territoriale 118 di Narni e Amelia per un intervento eseguito con "estrema competenza, professionalità, empatia e umanità". La lettera di un ufficiale di Polizia che racconta il suo incidente e come è stato soccorso. Buona lettura

********************

"Il 6 agosto scorso sono rimasto coinvolto in un incidente motociclistico che ha richiesto l'intervento di una autoambulanza del servizio di emergenza territoriale 118 della Usl Umbria 2. Con la presente vorrei ringraziare l'equipaggio, che ho poi saputo essere composto dall'infermiera Marzia Achilli e dall'autista Fausto Emiliani, intervenuto con estrema competenza e professionalità manifestando nel contempo doti di empatia e umanità non comuni. Nel provvedere a soccorrermi, immobilizzandomi e caricandomi sull'ambulanza per il successivo trasporto in ospedale, i due professionisti, con il loro operare pacato e professionale, mi hanno dato serenità e sicurezza in un momento non facile. Ritengo doveroso, in un momento in cui sono all'ordine del giorno notizie riguardanti fenomeni di 'malasanità', sottolineare comportamenti encomiabili e degni di rilievo".

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino, nell'augurare un immediato e completo recupero, ringrazia il paziente per questa importante testimonianza e si associa alle parole di encomio rivolte ai professionisti Marzia Achilli e Fausto Emiliani, a tutto il personale.