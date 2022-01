Umbertide, video della baby-gang, il sindaco Luca Carizia e dell'assessore Francesco Cenciarini: ''Puntiamo sul Daspo urbano''

Dopo la pubblicazione on line di alcuni video, in cui si vedevano i componenti di una baby gang con una pistola e mentre sparavano, il Comune prende posizione in maniera dura, tanto da invocare anche il Daspo Urbano per i protagonisti.

“Quelle che stanno circolando sono immagini che toccano nel profondo la sensibilità dei nostri concittadini. Non è tollerabile il fatto che dei gruppi di ragazzini sui social e in alcune zone della città possano trasmettere dei messaggi negativi per i loro coetanei e creare un senso di rabbia nella nostra comunità”: ad affermarlo sono il sindaco Luca Carizia e l'assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini.

“Confidiamo nel lavoro degli inquirenti che stanno facendo chiarezza sulla vicenda – proseguono sindaco e assessore - Essendo per la maggior parte minorenni è stato già informato il Tribunale dei Minori. Nel frattempo abbiamo chiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli nelle zone in cui si sono verificati i fatti al fine di prevenire episodi del genere in futuro”.

“Come amministrazione – continuano sindaco e assessore - sul fronte della sicurezza stiamo lavorando a una revisione profonda del Regolamento comunale di polizia urbana per rendere ancora più stringenti alcune norme. Si punterà soprattutto sul cosiddetto 'Daspo urbano' con cui saranno prese misure drastiche per coloro che commetteranno reati nel nostro territorio comunale”.

“Infine – concludono sindaco e assessore - un appello va ai giovani, alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che frequentano i social: l'invito è quello di usarli in maniera intelligente. Siate creativi, utilizzate i vostri smartphone per essere propositivi e non per emulare personaggi dai quali nulla avete da imparare”.