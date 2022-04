"Grazie per l'aiuto, questa è la tua parcella": occhio alla mail che ti fa ricco con il rimborso dei Paesi produttori di petrolio

Eredità da incassare, indagini penali per pedopornografia, soldati innamorati che hanno bisogno di aiuto: le truffe su internet, via mail in genere, si arricchiscono ogni giorno di nuovi capitoli. Adesso è il turno dei soldi regalati dai Paesi produttori di petrolio: un benefit per la consulenza fatta al “19esimo Incontro Ministeriale OPEC e non OPEC (ONOMM), tenutosi via videoconferenza”.

La mail che sta arrivando a moltissime persone riporta come “dopo molte deliberazioni e considerazioni di enorme somma di denaro che hai speso come spese di elaborazione, per la United Bank All'Africa (UBA) è stato chiesto di sfruttare nuovamente il pagamento in lotti di USD12.750.000,00 dal conto riserva premi OPEC presso l'UBA e fare in modo che il pagamento ti venga trasferito agevolmente senza tasse tramite a conto online ricorrente”.

Segue un link che rimanda ad una pagina e dei codici per accedere e così visualizzare il conto “e continuare il trasferimento bit per bit o i prelievi di contanti”.

La mail elenca anche tutta una serie di vantaggi: M-token del tuo account per una soluzione di codice QR univoca che consente per accedere in modo rapido e sicuro a InsideBusiness tramite il tuo cellulare; Libretto degli assegni emesso per il conto conto corrente U-Direct; una commissione dello 0,5%; Estratti conto mensili; Sicurezza dei fondi e del conto del cliente; Zero Rischio per il cliente rispetto ad altri canali bancari tradizionali.

Il tutto, inoltre, ha finalità di pace, perché “questo accordo di pagamento è volto ad evitare spese bancarie in eccesso/tasse governative in modo da abbracciare l'Organizzazione del Petrolio Agenda dei paesi esportatori (OPEC) per intraprendere azioni per la pace, contro minacce alla sicurezza, terrorismo e truffa che ne indeboliscono le basi nostre società e anche al rafforzamento della dimensione sociale di globalizzazione attraverso politiche di sviluppo più giuste ed eque”.

Per evitare truffe, infine, “si consiglia di interrompere ulteriori comunicazioni con qualsiasi altra banca o istituto o individuo circa il pagamento in quanto l'opec non darà un'altra possibilità per saldare il pagamento tramite il suo conto di riserva dopo adesso”.

La mail è firmata da Chiugo Ndubisi del Tesoro e banche internazionali, Banca Unita per l'Africa Plc. Nigeria. Segue un numero di telefono, ma non saprei che ore sono in Nigeria e non vorrei disturbare.