"Belli i mobili che vende, li voglio comperare. Se va al bancomat le spiego come fare per il pagamento", ma è un truffa

Interessato all’acquisto di alcuni mobili messi in vendita online, riesce a convincere la proprietaria a versare a lui i soldi, invece che incassarli.

L’imputato, difeso dall’avvocato Fabiana Silvestri, è accusato di truffa “perché in eventuale concorso con altro soggetto non identificato, mediante artifizi e raggiri, consistiti nel dichiarare falsamente di essere interessato all’acquisto di mobilio” messo in vendita dalla persona offesa “sul sito di annunci online e nel dare fraudolente indicazioni sulle modalità per ricevere l’accredito relativo al pagamento del prezzo richiesto”.

In altre parole, per l’accusa, l’imputato avrebbe convinto il venditore a versare sulla carta ricaribile dell’acquirente la somma di 1.400 euro (“in totale 6, delle quali 4 da 250 euro e 2 da 200 euro”) invece che farsi accreditare la somma per l’acquisto dei mobili.

La Procura di Perugia contesta all’imputato anche la recidiva per un lungo elenco di truffe simili, come quella avvenuta a Magione il 26 gennaio del 2021 e per la quale è sotto processo.