Trestina: guida ubriaca e causa un frontale, 24enne denunciata: patente ritirata

Guida ubriaca e causa un incidente. I carabinieri di Trestina hanno denunciato una 24enne del posto per guida in stato di ebbrezza. La ragazza, secondo la ricostruzione dei militari, ha perso il controllo dell'auto e si è scontrata con un'altra auto che procedeva in senso opposto. L'incidente si è verificato nella frazione Cornetto di Città di Castello. Le è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore quattro volte il limite consentito. Per la 24enne sono scattati la denuncia e il ritiro della patente.

Stessa sorte per un 27enne che si è rifiutato di sottoporsi alla prova di conferma dell'etilometro. Alla prima prova il ragazzo è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 3 volte il massimo consentito.