Auto ferma sui binari colpita dal treno in arrivo, il conducente riesce a scendere poco prima dell'impatto

Incidente ferroviario nella mattina di oggi ad Umbertide, dove un’auto ha tentato di oltrepassare il passaggio a livello, ma è stata urtata dal treno in arrivo. Lo riporta il sito AtvReport.

Intorno alle 9.30 di oggi, all’ altezza del passaggio a livello di via Spoletini, un’autovettura ha tentato di passare quando le sbarre avevano già iniziato ad abbassarsi. Il conducente è rimasto bloccato sui binari dalle sbarre che si sono chiuse davanti a lui.

Il treno è sopraggiunto a bassa velocità in quanto in prossimità della stazione e per le norme che regolano il trasporto lungo la ex Fcu, ma non ha potuto evitare di colpire la vettura. Il conducente dell’auto era già sceso dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Umbertide.