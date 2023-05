Ciclista muore davanti agli occhi della moglie

Dramma nella mattinata di mercoledì 3 maggio a Todi. Come riporta il sito Iltamtam un turista americano settantenne è morto durante una gita in bicicletta in direzione Collevalenza insieme alla moglie. Sul posto il 118, i carabinieri e la polizia municipale. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo sarebbe stato colto da un malore e poi sarebbe caduto a terra.