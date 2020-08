Coronavirus, internazionali di tennis a Todi: i controlli funzionano, fermato giocatore asintomatico

I protocolli sanitari anti-Covid hanno funzionato alla grande: un giocatore di tennis, iscritto nel torneo di doppio agli internazionali di Todi (circuito Atp), è stato immediatamente isolato per una sospetta positività al virus. Il giocatore non è mai entrato in contatto con le zone protette del circolo. Il tennista in questione è asintomatico e sarà sottoposto, oggi, ad un nuovo test. L’atleta continuerà ad essere monitorato.

"Gli Internazionali di Tennis Città di Todi - hanno ribadito gli organizzatori - proseguono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in campo e fuori. Giocatori, allenatori e addetti ai lavori sono controllati con continuità dallo staff, che ha allestito il Tennis Club Todi 1971 seguendo le indicazioni delle autorità e dell’ATP per garantire il regolare svolgimento dell’evento".