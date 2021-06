I vigili del fuoco di Todi sono intervenuti per un trattore ribaltato in un campo adiacente alla strada provinciale 417, in direzione Frontignano

Incidente in campagna nella mattinata di giovedì 17 giugno. I vigili del fuoco di Todi sono intervenuti per un trattore ribaltato in un campo adiacente alla strada provinciale 417, in direzione Frontignano.

Il conducente è stato 'salvato' dalla cabina ed è rimasto illeso.