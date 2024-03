Entra in un garage per rubare e viene inseguito dai Carabinieri: arrestato e messo ai domiciliari

Forza la porta di un garage e tenta di rubare dei cavalletti da moto, ma viene sorpreso dai Carabinieri e allora cerca di colpirli con un piede di porco. È l’ennesima avventura criminale di un perugino 55enne molto conosciuto in città per le sue intemperanze, episodi criminali ed “esibizioni” ai Baracconi o nei luoghi della movida cittadina.

L’uomo, difeso dall’avvocato Cristina Zinci, è stato sorpreso mentre stava rubando in un garage in via Gallenga, non molto lontano dalla chiesa di San Barnaba. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione delle forze dell’ordine l'uomo avrebbe forzato la serratura della porta del garage e una volta all’interno avrebbe cercato di rubare dei cavalletti per moto da corsa. Alla vista dei militari ha prima tentato di fuggire, poi li avrebbe aggrediti con il piede di porco in una mano e uno scalpello, con il quale aveva forzato la saracinesca del garage, nell’altra.

Per questo è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Al termine della direttissima il giudice Elena Mastrangeli ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per il 55enne, con una lunga fedina penale per reati simili. Alla fine si sarebbe impossessato solo di una torcia elettrica trovata nel garage.