Frontale tra due auto, ci sono dei feriti: soccorsi in azione

Incidente tra due auto a Tavernelle, lungo la nuova variante, intorno alle 12.30 di giovedì 3 novembre. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza della centrale di Pietrafitta. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno estratto dalle lamiere due persone. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.