Tifosi e tamponi nello stesso piazzale, spostata a Spello la postazione drive through di Foligno

La richiesta della Questura "per motivi di sicurezza e di ordine pubblico". L'Ausl Umbria 2 sta contattando tutti i prenotati per spostarli presso l'area pertinenziale del Punto vaccinale di Spello "Cà Rapillo"

Spostata la postazione per i tamponi rapidi in auto, da Foligno a Spello. Un'operazione resa necessaria dopo una nota della Questura di Perugia "per motivi di sicurezza e di ordine pubblico".

La necessità di trasferire in altro luogo la postazione tamponi drive through dall’area antistante lo stadio "Blasone" è stata notificata dal Commissariato di Folligno alla direzione dell'Ausl Umbria 2, in vista della ripresa delle partite di campionato e per garantire lo svolgimento dei servizi di sicurezza attorno allo stadio.

La direzione strategica dell’azienda sanitaria ha disposto, con provvedimento di urgenza, lo spostamento provvisorio, da sabato 2 ottobre, della postazione presso l'area pertinenziale del Punto vaccinale di Spello "Cà Rapillo".

Gli operatori del distretto sociosanitario e del servizio di Igiene e Sanità Pubblica stanno ricontattando telefonicamente i cittadini già prenotati per comunicare loro la variazione, in attesa dell’individuazione di un’area adeguata nel territorio comunale di Foligno che possa accogliere le tre tensostrutture utilizzate dall’Azienda Usl Umbria 2 per tali attività di controllo.

A tal proposito è in corso una interlocuzione con l’amministrazione municipale di Foligno e tra gli uffici tecnici di Comune e Usl per la sistemazione definitiva di un’area, che verrà comunicata nei prossimi giorni.