Perugia-Pescara: niente cibo e bevande in vendita prima della partita a Pian di Massiano

Il Comune di Perugia ha disposto una serie di divieti e obblighi in occasione dell'incontro di questa sera a Pian di Massiano tra Perugia e Pescara in programma alle 21.

E' vietato il commercio su area pubblica dalle 18 alle 24, compreso quello al domicilio del consumatore. Il divieto è valido su piazzale Caduti di Superga, Parcheggio "PS", viale Conti (compresa l'area di Parcheggio denominata "P4" dove abitualmente sostano i circhi ed altri spettacoli viaggianti), via d’Attoma, via Meazza (comprese le aree di Parcheggio circostanti il Palasport Evangelisti denominate "P3"), via Tazio Nuvolari, via Perari, via del tabacchificio, strada Santa Lucia, via Cortonese, strada Trasimeno Ovest (tratto compreso tra lo svincolo con via Centova ed il sottovia ferroviario), via Firenze, via Cairoli, strada Ferro di cavallo – Santa Lucia, piazzale Umbria Jazz parcheggio P2, viale Centova, rotatoria Azzurri d’Italia, rotatoria Fellini e rotatoria Danti.

A motivare l’ordinanza sono ragioni di interesse pubblico dovute al fatto che la presenza di operatori del commercio su area pubblica potrebbe essere causa di assembramenti di tifosi, con conseguente rischio per il regolare e pacifico svolgimento dell’evento calcistico.

La merce (bottiglie, lattine, aste di bandiere, etc.) posta in vendita potrebbe altresì costituire strumento di offesa idoneo ad alimentare disordini, risse, e lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno a persone e cose.