Carica un carrello e tenta di scappare senza pagare: arrestato

Carica un carrello di merce e tenta di scappare dal supermercato senza pagare. In tasca due cellulari e diverse carte, risultati poi rubati. Inseguito e arrestato dalla polizia per furto aggravato. E' successo a Spoleto. L'uomo - cittadino italiano, con numerosi precedenti di polizia per furto e a suo carico è emerso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Spoleto nonché un divieto di dimora nella Regione Umbria - è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Foligno in attesa del rito per direttissima.