I 171 anni della Polizia di Stato, a Spoleto i festeggiamenti: i nomi degli agenti premiati per meriti di servizio

Celebrati anche in Umbria il 171° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato nella meravigliosa cornice di Spoleto. Lo slogan scelto è stato quello di “Esserci Sempre” che rappresenta il senso di responsabilità, la passione e la dedizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Uno dei momenti più toccanti e ricchi di orgoglio, per il lavoro svolto mettendo a rischio anche la propria vita, è stato quello della consegna dei riconoscimenti per gli agenti che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia giudiziaria. È stato concesso l’encomio solenne all’Ispettore Lebano Rossella, Pochini Luigi, Faina Emanuele, al Sovrintendente Albini Simone e al Vice Sovrintendente Pietraccini Gian Piero.

Premiati con l’encomio, invece, il Vice Questore Boiano Gianluca, il Vice Questore Aggiunto Felici Adriano, il Sostituto Commissario Coordinatore Tristaino Fabio, gli Ispettori Barbadori Mauro, Carpisassi Marco, Ottaviani Riccardo, i Sovrintendenti Ingi Ilaria, Pandolfi Luigi, i Vice Sovrintendenti Baliani Francesco, Cardaioli Andrea e il Sovrintendente Capo Coordinatore in quiescenza Tuzi Agostino. Premiati con la Lode anche l’Assistente Capo Coordinatore Piccioni Mauro e l’Assistente Capo Lorenzetti Fabrizio.

Al termine delle premiazioni, il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha voluto omaggiare il Vice Capo della Polizia – Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto alle attività di coordinamento e pianificazione delle forze di Polizia – Prefetto Stefano Gambacurta; il Questore, Giuseppe Bellassai e il Prefetto, Armando Gradone di un dono in ricordo della giornata. Al termine della cerimonia studenti e cittadini hanno potuto visitare la mostra itinerante “frammenti di storia: l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della polizia scientifica” e gli stands delle Specialità della Polizia di Stato allestiti per l’occasione.