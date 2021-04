Pattuglione di Polizia ed Esercito a Fontivegge: scattano denunce per spaccio ed espulsioni

Tre stranieri non hanno rispettato l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso del questore, un quarto denunciato per il possesso di eroina

Fontivegge, piazza del bacio, piazza Vittorio Veneto e via Martiri dei lager, sono i luoghi controllati dalla Polizia di Stato e dall'Esercito Italiano nel corso nella giornata di ieri e dove era stata segnalata la presenza di spacciatori e assuntori di droga.

Personale delle Volanti ha fermato, in via Martiri dei Lager, un cittadino peruviano, classe 1994, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e lo ha trovato in possesso di una dose di eroina. L'uomo è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente.

Polizia intervenuta anche in piazza Vittorio Veneto dove i militare dell’Operazione Strade Sicure stavano procedendo al controllo di due soggetti extracomunitari privi di documenti di identità.

Dagli accertamenti è emerso che i due cittadini tunisini, entrambi classe 1995. Uno dei due avevao precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e una misura cautelare di divieto di allontanamento dal comune di Perugia, nonché irregolare con le leggi sull’immigrazione. Il secondo risultava destinatario di un ordine del questore di lasciare il Paese ed è stato denunciato per inosservanza di tale ordine. Per entrambi sono state avviate le procedure di espulsione.

Personale delle Volanti ha fermato, in piena notte, un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1998, trovato in possesso di materiale utilizzato per il confezionamento di dosi di stupefacente. L'uomo aveva numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Risultava non ottemperente l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Lo straniero è stato denunciato e sono state avviate le procedure per l'espulsione.