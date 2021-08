Espulso a metà luglio, ma era ancora a Perugia: fermato e denunciato

Era stato espulso dal Questore di Perugia il 15 luglio, ma ieri sera era all'interno di un'automobile in sosta in una via della città. Al controllo dei Carabinieri è emerso il decreto di espulsione inottemperato ed è scattata la denuncia.

Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Perugia ha controllato gli occupanti di un'autovettura ferma, apparentemente senza motivo sulla pubblica via, con a bordo due soggetti stranieri.

Uno dei due occupanti, un cittadino albanese di 38 anni, domiciliato a Perugia e già noto alle forze dell’ordine, è risultato destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Perugia il 15 luglio.

L'uomo non ha mai lasciato l'Umbria ed è stato denunciato per violazione della legge sull'immigrazione.