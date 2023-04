Si ribalta con il trattore e finisce in una scarpata: ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Perugia. L'incidente si è verificato a Valfabbrica nella tarda serata di venerdì 7 aprile, intorno alle 23, in località Monteverde. Sul posto vigili del fuoco e 118. L'uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni.