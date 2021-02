Sgommate e cerchi concentrici sui prati del Subasio: un video sui social costa caro al pilota 'acrobatico'

Un post social per vantarsi della sua bravata è costata cara a un 'acrobata' del volante, individuato e multato dai carabinieri della Stazione Forestale di Assisi.

Incurante dei divieti previsti dalla legge, come documentato dal vide pubblicato, l'uomo si era divertito a sgommare con la propria macchina sui prati in località Stazzi, sul Monte Subasio, da sempre meta prediletta dagli amanti della montagna nella bella stagione ma purtroppo non nuova a episodi di guida fuori strada.

I cerchi concentrici e le frenate hanno rovinato visibilmente il prato, lasciando vistose tracce di pneumatici. L’autore del gesto ha poi ammesso le proprie responsabilità e per tale illecito è stato sanzionato mentre i militari del reparto competente hanno intensificato le azioni di controllo.