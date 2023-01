Scuola dell'Infanzia a Perugia, Flauto Magico, Lampada Magica e Tiglio, aprono le porte: gli open days il 13 e il 21 gennaio

Le scuole dell'infanzia comunali, Flauto Magico, Lampada Magica e Tiglio, aprono le porte alle famiglie dei bambini e delle bambine che vorranno andare a conoscere le scuole. Gli open day per le scuole dell’infanzia si terranno su prenotazione il pomeriggio del 13 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e la mattina del 21 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00. L'iscrizione sarà possibile, esclusivamente on line, fino al 30 gennaio 2023. Le parole chiave che da sempre guidano e orientano le scelte educative attuate dalle insegnanti sono identità, autonomia, competenza, cittadinanza attiva. Lo sguardo che si rivolge al bambino è sia sul presente che sul futuro, con attenzione costante al tema delle relazioni, della multi cultura e della disabilità. Il Comune avvierà una importante sperimentazione: la scuola dell’infanzia Lampada Magica accoglierà infatti in una sezione un piccolo gruppo di bambini tra i 18 ed i 36 mesi.