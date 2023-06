Perugia, 32enne in manette: cocaina, soldi e bilancini di precisione

Incensurato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia di Perugia ha ammanettato un 32enne cittadino albanese. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno sorpreso mentre nascondeva un mazzo di chiavi nel vialetto di uno stabile.

In casa i poliziotti hanno trovato quattro sacchetti di cocaina, una macchina per il sottovuoto con residui di stupefacente, due bilancini di precisione, due smartphone e 4620 euro in contanti.

Il 32enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero il 32enne è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.