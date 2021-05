San Sisto, trovato cadavere all'interno di una Mercedes station wagon: ipotesi malore

Per circostanze ancora da appurare, ma tutto indirizzerebbe verso un malore, è stato ritrovato il corpo di un uomo all'interno di un'auto in sosta. La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere perugino di San Sisto. Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine che il personale medico del 118; quest'ultimi hanno potuto costatare soltanto la morte. Ora si cerca di capire le cause e il giorno della morte, non si esclude che possa risalire anche a diversi giorni prima del ritrovamento. L'auto - una Mercedes station wagon nera - era aperta e non c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la salma. Non sono stati comunicati eventuali segni di violenza riscontrati sul corpo. La vittima è stata comunque identificata.