Cavo volante dal contatore a casa per rubare l'energia elettrica: denunciato dalla Polizia locale

Cavo volante abusivo dal contatore all'appartamento. La Polizia locale di Perugia è intervenuta, con il Nucleo di sicurezza e decoro urbano di Fontivegge, per porre fine al furto di energia elettrica messo in atto da una persona in un condomino in via del Macello.

L'uomo, un cittadino italiano, era già stato raggiunto da un provvedimento di sospensione della fornitura per morosità. L'autore è stato denunciato per furto aggravato "per essersi impossessato dell’energia elettrica, al fine di trarne profitto per sé, con l’aggravante della violenza sulle cose nel commettere il reato".

Gli agenti, coordinati dal capitano Giusepponi, hanno operato, in collaborazione con gli elettricisti del Comune, il distacco e la rimozione del cavo volante di prelievo abusivo dell’energia. Nel corso dell’intervento sono stati riscontrati segni di carbonizzazione dei morsetti di collegamento dell’utenza derubata che avrebbero comportato il deterioramento dello strumento-misuratore del consumo elettrico.

Controllato anche il veicolo dell’autore del furto, parcheggiato nel piazzale di via del Macello, ed essendo privo della copertura assicurativa è stato sottoposto a sequestro ed al proprietario è stata elevata la sanzione amministrativa di 866 euro.