Pugni, schiaffi, sassi e spray urticante: caos nel condominio, la lite diventa una rissa

La lite tra condomini degenera. Tutti denunciati dalla polizia per per percosse e lesioni. E' successo a Perugia, in un condominio della città, ed è stato necessario l'intervento degli agenti per riportare la calma.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia si sarebbero affrontati una donna e una coppia di coniugi, già in lite da tempo e con diverse querele incrociate alle spalle. Motivo del contendere: la condivisione degli spazi comuni dello stabile.

Dalle parole, scrive la polizia, questa volta sono passati ai fatti, accapigliandosi sul pianerottolo: da una parte la coppia di coniugi e dall’altra la donna, si sono affrontati con spintoni ed insulti fino al punto che quest’ultima avrebbe estratto una bomboletta spray urticante, spruzzandolo in faccia all’uomo. L'uomo avrebbe risposto con pugni e schiaffi, per poi tentare di allontanarsi a bordo della propria auto.

A quel punto la donna avrebbe iniziato a lanciare dei sassi contro la vettura, infrangendone il parabrezza in più punti e danneggiando anche un’altra auto in sosta.

All'arrivo dei poliziotti la donna perdeva sangue dal naso e l'uomo riportava le consegue dello spray. Necessario quindi l'intervento del 118.

Riportata la calma, gli agenti hanno verbalizzato le querele reciproche e le testimonianze dei presenti. Tutte le persone coinvolte sono state denunciate per percosse e lesioni. Sequestrato lo spray urticante.