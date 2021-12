Città di Castello, dopo la rissa in discoteca il questore chiude il locale per 15 giorni

Il questore di Perugia Giuseppe Bellassai ha disposto la chiusura e la sospensione dell’attività per 15 giorni della discoteca a Città di Castello dove è avvenuta un rissa l'8 dicembre con il coinvolgimento di una decina di giovani.

Il grave allarme sociale suscitato nell’opinione pubblica e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha indotto il Questore a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 15 giorni, in modo da prevenire il reiterarsi di tali episodi.

L’attività di indagine e l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti ha inoltre consentito al Questore di emanare nei confronti dei dieci ragazzi (quattro della provincia di Perugia e sei della provincia di Arezzo) il provvedimento di Daspo, che vieta l’accesso al locale interessato dalla rissa, per una durata compresa tra i 18 mesi e i 2 anni, in relazione alla presenza o meno di pregiudizi di polizia. Il provvedimento, inoltre, interdice l’avvicinamento alle zone adiacenti alla discoteca.