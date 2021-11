Aste giudiziarie: all'incanto gioielli, computer e cellulari rubati e mai reclamati

Gioielli, cellulari, computer e altri oggetti rinvenuti in casa di malviventi e finiti nell’ufficio corpi di reato del Tribunale penale di Perugia. Tutta merce che finisce all’asta in quanto nessuno ne ha reclamato la proprietà o perché non è stato possibile individuarne i proprietari o, ancora, perché confiscata dallo Stato.

L’asta del 3 dicembre del 2021, curata dall’Istituto vendite giudiziarie di Perugia, si svolge online a questo indirizzo web a partire da una base d’asta di 1.420 euro (+ IVA € 31,24 + SPESE € 342,00 = € 1.793,24) per il seguente lotto di oggetti:

Cr. 9972 – nr. 1 collanina in metallo color argento spezzata;

Cr. 10075 – nr. 1 anello a fascia con pietre incastonate sulla parte superiore in nove file, nr. 1 fedina incisa nella parte interna, nr.1 medaglietta con incisa la scritta a.s.r. Pallotta 2000 camp.to sociale 2004 4° class;

Cr. 9636 – n. 1 paio di orecchini con brillantini e relativa custodia, nr.1 bracciale da donna in metallo color oro con tre pietre, nr.1 anello color oro con pietra, nr.1 anello color metallo con tre pietre;

Cr. 9016 – nr. 1 collanina in metallo color oro rotta in piu’ parti;

Cr. 8501 – nr. 22 catenine (integre e rotte) in metallo di colore bianco e nr. 6 frammenti di esse, nr.10 catenine in metallo di colore bianco con ciondoli, nr. 13 bracciali in metallo di colore bianco (integri e rotti) di varie misure, nr.5 bracciali in metallo di colore bianco in catena con pietre di vario tipo, colore e ciondoli, nr.1 bracciale con catena in metallo di colore bianco e caucciu’ con ciondoli e perle, nr.1 collana in metallo bianco in catena, nr. 10 bracciali in metallo bianco tipo rigido di cui 7 aperti e 3 chiusi, nr. 21 chiusure in metallo di vario tipo e misura per catenine e bracciali, nr. 3 anelli in metallo di colore bianco aperti con ciondoli di vario tipo, nr. 3 anelli in metallo di colore bianco aperti e privi di ciondoli, nr. 5 anelli in metallo di colore bianco chiusi, di piccolo spessore, di cui uno con smalto di colore scuro, nr. 1 anello in metallo di colore bianco chiuso, con pietra di colore scuro incastonata, nr. 1 anello in metallo di colore bianco chiuso, con incastonate numerose pietre di piccolo taglio nere e bianche, nr. 1 anello in metallo bianco chiuso con alcune pietre incastonate di colore turchese, nr. 4 anelli in metallo di colore bianco chiusi di medio e grande spessore, nr. 1 anello in metallo di colore bianco chiuso con piccola pietra di colore amaranto incastonata, nr. 1 portachiavi in metallo di colore bianco con catenella e medaglione con scritta ”vim”, nr. 1 portachiavi con medaglietta in metallo bianco con incisione “felice”, nr. 1 moneta antica della repubblica italiana del valore di lire 500.

Secondo lotto di oggetti all’asta , a partire da una base di 455 euro (+ IVA € 10,01 + SPESE € 245,50 = € 710,51), è composto da:

Cr.9924 – tel. Cell. Samsung mod. Sgh e840.

Cr.13391 – pc portatile “Hp” mod. Pavillon s/n cnf732322f e p/n gt454ea, con hd esterno.

Cr.14272 – n. 1 mazza baseball in alluminio, n. 1 mazza baseball in legno.

Cr.15224 – Apple iPad 64gb n/s gb044xqzzea, con custodia in pelle marrone e cavetto di alimentazione.

Cr.15308 kit cavi caricabatteria auto, inverter wave power, nr. 2 caricabatterie per cellulari marca samsung di cui uno da auto, nr. 2 caricabatteria tel. Cell. Blackberry da presa elettrica, nr. 1 caricabatteria tel. Cell. Cellular line, lampada alogena di emergenza fme, navigatore satellitare Tom-Tom con supporto navigatore satellitare mio con supporto, riproduttore musicale mp3 Philips con cavo alimentazione, caricabatterie Nokia per tel. Cell. auricolare per tel. cell. Nokia, auricolare per tel. cell. Samsung, tel. cell. Blackberry colore argento, tel. cell. Blackberry di colore nero, tel. cell. Blackberry di colore nero, tel. cell. Nokia colore nero, tel. cell. Alcatel colore nero, mini compressore automatico per gonfiaggio pneumatici marca Smart, chiave inglese con manico in plastica nero, nr. 2 giraviti a stella marca hufirma, un paio di cuffie per radio portatile, un paio di occhiali da sole marca molinari di colore grigio, triangolo per auto, borsa per palestra zaino.

Cr.16300 – serra coltivazione piante, con impianto di areazione.

Cr.16508 – n. 1 lastra in rame di piccole dimensioni, con smalti raffiguranti soggetto marino, n. 1 olio su tavola raffigurante un soldato con firma illeggibile, n.1 olio su tela raffigurante un fanciullo sopra un muretto con firma illeggibile.

Cr.16623 – tel. cell. Nokia dual sim.

Cr.16746 – portafoglio nero.

Cr.16748 – tel. cell. Iphone 6, tel. cell. Nokia mod. 105.

Cr.17303 – tel. cell. Iphone colore grigio.

Cr.17761 – telefono cellulare samsung colore nero.

Cr.17860 – giaccone ancora etichettato, iphone di colore bianco, smart phone huawei di colore nero, smart phone Huawei di colore nero, tablet Asus di colore nero mod. Zen pad, pc portatile Samsung di colore nero mod. Np-n150 n/s zssg93kz605159w con custodia.

Cr.18344 – mazza da 5 chilogrammi, ascia, n. 2 machete di varia forma e marca, n. 36 coltelli di varia tipologia, marca e forma, n. 4 mannaie di varie forma e marca, n. 4 roncole di varie forme e marca, n. 1 accetta, n. 1 taglierino, n. 2 cesoie in metallo.

Cr.18450 – bilancino elettronico, tel. Cell. Nokia, n. 2 tel. Cell. Samsung

Cr.18492 – tel. cell. Xiaomi Mod.Redming Go.