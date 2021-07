Rave party in Valnerina, blitz di carabinieri e polizia: più di cento persone identificate

Rave party illegale in Valnerina nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio. I residenti di Vallo di Nera, allarmati dal numero delle auto in transito, hanno lanciato l'allarme. Sul posto carabinieri e polizia. Identificate più di cento persone. Al vaglio delle forze dell'ordine le violazioni alle normative anti Covid e le eventuali irregolarità.

Carabinieri e polizia hanno monitorato per tutta la notte le strade di accesso all'area scelta per il rave, in montagna e difficile da raggiungere.