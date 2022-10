Trasimeno, anziani fratelli rapinati in casa di bancomat e portafogli con botte e minacce: in due davanti al giudice

Due persone sono accusate di rapina per essersi introdotte in un’abitazione e potato via il portafoglio al proprietario di casa con le minacce.

I due, un italiano di 55 anni difeso dall’avvocato Barbara Romoli e un albanese di 57 anni difeso dall’avvocato Vincenzo Maria Maccarone, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per “essersi introdotti all’interno dell’abitazione” di due fratelli con violenza.

Gli imputati avrebbero colpito uno dei fratelli che “aveva aperto la porta di ingresso” e costretto l’altro “a inginocchiarsi e ad abbassare la testa, prendendolo per la parte retrostante del collo, sfilandogli dunque il portafogli dalla tasca dei pantaloni e impossessandosi così della carta bancomat e del denaro” contenuto all’interno, per poi “abbandonare l’abitazione”.

La Procura di Perugia contesta anche il reato di lesioni “perché al fine di commettere” la rapina, l’italiano avrebbe “colpito con un pugno al volto” uno dei due fratelli “cagionandogli lesioni personali consistite in contusione regione zigomatica sinistra con ematoma e piccola infrazione con 25 giorni di prognosi”.

I due sono accusati, in concorso, di avere “in più occasioni”, utilizzato indebitamente la carta bancomat sottratta a casa delle due vittime.

La ricettazione è contestata solo all’albanese. L’imputato è stato trovato in possesso, oltre che della carta magnetica, di un pc rubato mesi prima a una signora, due fucili da caccia e una cartucciera con 39 cartucce da caccia.

I fatti sono avvenuti tra Tuoro e Passignano sul Trasimeno tra il dicembre del 2019 e l’ottobre del 2020. Nel corso dell'udienza di oggi è stato nominato un perito trascrittore per le intercettazioni.