Ramazzano incendio e scoppio all'ora di cena: ustionato un uomo, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Una esplosione, poi le fiamme alte e la propagazione del fuoco all'interno e all'esterno di una garage di Ramazzano. Una intera frazione ha lanciato l'allarme prima dell'ora di cena per arginare l'incendio ma soprattutto per prestare soccorso ad una persona che si trovava all'interno dello stabilie dopo l'incidente. L'uomo è stato portato in ospedale a Perugia per le prime cure del caso dopo aver riportato delle ustioni. Si sta valutando anche un ulteriore trasferimento in centro medico specializzato. Sulle cause dell'incendio sono ancora in corso le analisi e rilievi.