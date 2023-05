Mazzette per lavorare in ospedale, professore condannato a risarcire Azienda ospedaliera e Università

Mazzette nell’ascensore dell’ospedale, la Corte dei conti dell’Umbria ha condannato un professore medico a risarcire per 30mila euro l’Azienda sanitaria e l’Università di Perugia per danno d’immagine.

L’indagine contabile fa seguito a quella penale che aveva portato all’arresto del professore, accusato di aver preso denaro da un altro medico, costretto a pagare 15mila per poter lavorare in ospedale. In sede penale l’imputato aveva patteggiato 2 anni, con pena sospesa (caduta l’accusa di corruzione) e un risarcimento alla parte offesa di 55mila euro.

In sede contabile i giudici hanno ritenuto sussistente il danno, anche per la risonanza mediatica del caso, per gli enti pubblici e condannato il professore che nel frattempo ha lasciato gli incarichi.