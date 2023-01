I primi 15 anni del minimetrò a Perugia: quanti biglietti venduti, media passeggeri e sostenibilità ambientale

Il 29 gennaio 2008, giorno del Patrono a Perugia, entrava in funzione il minimetrò, l'innovativa metropolitana di superficie che collegava Pian di Massiano con il centro storico. Tra polemiche, costi altissimi, orari notturni con il contagocce e la decisione del Comune di vendere le proprie quote... il minimetrò ha compiuto 15 anni di età. Ecco i dati raggiunti dal 2008 ad oggi: sono stati registrati circa 37,5 milioni di validazioni di biglietti: media annua 2,5 Mil, media giornaliera circa 8.300. Ricavi da biglietteria: 26 Milioni di euro. Sostenibilità ambientale: considerando che la quota di gas inquinanti presenti nell’aria è attribuibile anche al traffico veicolare, l’utilizzo di un sistema di trasporto come il Minimetrò ha consentito, nell’area cittadina, una diminuzione dell’uso di circa 32.575.000 mezzi privati.