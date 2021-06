Vedono la polizia e scappano in scooter, inseguiti e bloccati: uno espulso, l'altro multato di 5100 euro

Tutto è cominciato in via dei Filosofi. Due ragazzi vedono una pattuglia ferma al semaforo e scappano, 'bruciando' un rosso

Vedono la polizia e scappano a tutto gas in sella a uno scooter. Bloccati dopo un 'folle' inseguimento per le vie di Perugia. Tutto è cominciato in via dei Filosofi. Due ragazzi vedono una pattuglia ferma al semaforo e scappano, 'bruciando' un rosso. Scatta l'inseguimento. Vicino ai giardini di via Petrarca uno scappa scappa a piedi, ma non va lontano: bloccato dagli agenti delle pattuglie. Si tratta di cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale e privo di precedenti.

L'altro, ancora alla guida dello scooter, viene raggiunto in zona Prepo dopo una caduta. Bloccato anche lui. Si tratta di un cittadino italiano con precedenti per furto, danneggiamento e spaccio di stupefacenti.

Per l'algerino scatta l'espulsione, per l'italiano, invece, arrivano una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, una multa di 5100 euro e il sequestro dello scooter.