Perugia, sembra una rissa e uno sembra armato di pistola: passante chiama la polizia

Sembra una rissa e uno sembra armato di pistola: passante chiama la polizia. E' successo a Perugia e gli agenti sono intervenuti al parco Chico Mendez dopo la telefonata di una signora. I ragazzi, però, hanno raccontato un'altra storia. La pistola è finta e loro stanno girando un video. I poliziotti hanno ispezionato l'arma - verificando che si trattava di una pistola giocattolo con tappo rosso e luci led - e identificato i ragazzi. Uno di loro, un 28enne, è risultato in possesso di numerose false identità e con il permesso di soggiorno scaduto. Il giovane è stato convocato in Questura per accertare la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.