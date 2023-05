Perugia, l'assalto al supermercato fallisce: catturato

L'assalto va a vuoto: catturato. È successo a Perugia, in zona Pian di Massiano. Gli agenti hanno trovato fuori dal supermercato un 25enne di origini ivoriane, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti per reati di furto e minaccia.

L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre tentava di forzare una

La scorsa notte, a seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un esercizio commerciale nella zona di Pian di Massiano per la segnalazione di un furto.

Giunti sul posto, gli operatori hanno effettuato un controllo del perimetro del supermercato al fine di verificare i varchi d’ingresso dell’esercizio e l’eventuale presenza di persone sospette.

Durante il monitoraggio, infatti, gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato un cittadino straniero di origini avoriane, classe 1998, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia per reati di furto e minaccia.

Sentito in merito alla sua presenza, il giovane non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Per questo motivo è stato sottoposto a perquisizione.

Ulteriori accertamenti – anche attraverso la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza – hanno permesso di appurare come il 25enne, poco prima dell’allarme pervenuto alla Sala Operativa – aveva tentato di aprire con forza uno degli ingressi.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, al termine degli accertamenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo per il reato di tentato furto.