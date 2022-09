Anziana vaga in pigiama per le vie di Perugia: soccorsa dalla polizia

Anziana vaga in pigiama per le strade di Perugia: soccorsa e riportata a casa dalla polizia. A lanciare l'allamre un passante che ha visto la donna girare senza meta. Gli agenti, accorsi sul posto, hanno trovato l'84enne in piagiama. La signora, scrive la Questura, "non è riuscita a fornire una risposta chiara agli operatori, mostrando subito evidenti difficoltà".



Gli agenti, a quel punto, si sono attivati per risalire all’indirizzo della signora e l’hanno accompagnata a casa dove ad attenderla c’era il marito.