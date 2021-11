IL PERSONAGGIO Cento anni in musica e per la musica: auguri Ledo Lazzerini, fondò la Perugia big band

Buon compleanno, Ledo. Cent’anni in equilibrio sul pentagramma con l’adorato sax tenore. Un mito, un fiero sostenitore della musica, praticata con assiduità e passione. Ricordo quando, ragazzi, frequentavamo il mitico negozio di strumenti musicali e dischi Ceccherini, in piazza della Repubblica. Ledo Lazzerini era sempre ad accoglierti, sorridente e con la battuta pronta, da toscanaccio arguto e puntuto. Era un direttore non di facciata, ma operativo. E riuscì, con un manipolo di amici, a fondare la Perugia Big Band che avrebbe raccolto allori e trascinato folle di appassionati di jazz e non solo.

Ledo praticava, con grandissima classe, anche la leggera inserendo, nelle sue esecuzioni, quel feeling jazzistico che lo connotava. Sapeva svisare in modo ineguagliabile e sempre nuovo. Ricordo che Ledo amava mostrare con orgoglio delle foto vicino a grandi artisti. Teneva come una reliquia, e ci scherzava, una foto con una giovanissima Mina cui, con mano furtiva, lambiva il posteriore. Ledo era così: ironico, giocoso, battutista incorreggibile. Abbiamo passato mattinate di amicizia e cultura. Insieme all’amico notaio Oresta Trotta, con studio in Porta Sole e ‘succursale’ da Ceccherini. Trotta comprava tutto ciò che arrivava. Era una mania bella e buona. E incrementava gli affari del negozio.

Oreste aveva la casa con le pareti interamente ricoperte di dischi: quelli oggi confluiti nella fonoteca che ne onora il nome e la memoria. E non c’era mattina in cui non scendesse via del Sole, facendo sosta al Caffè Turreno per una dozzina di pastarelle, per poi sedersi, da Ceccherini, su uno sgabello di pianoforte: l’unico capace di contenere una stazza che superava i 120 chili. E giù chiacchiere e battute, giudizi e stroncature. Ledo era invece magro ed essenziale. Svelto, intuitivo, generoso. Elegante, col nodo scappino alla cravatta, una trottola.

Amava, ed ama, la famiglia in modo totale e persuaso. Ricordo che una volta mi chiese di seguire il figlio Umberto che aveva qualche difficoltà di timidezza nelle materie letterarie. Lo feci con soddisfazione e Ledo me ne ringraziò mille e più volte. Oggi, superato il limite del secolo di vita, Ledo testimonia ancora un modo di stare al mondo gioioso e dignitoso. Non lo vedo da tempo, ma l’amico Franco Prevignano (cui sono debitore dello scatto in pagina) mi ha dato notizie fresche. E lo ringrazio perché mi ha richiamato alla mente brani di gioventù. Auguri, Ledo, amico generoso.