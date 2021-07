PERUGINERIE Isola di Pantelleria. C'è e… c’era una volta piazza Perugia

PERUGINERIE. Isola di Pantelleria. Khamma e Tracino, c’è e… c’era una volta piazza Perugia. L’amico Giacomo Melfi ci gira uno scatto del figlio Andrea, peruginissimo. In ferie a Pantelleria, in zona Khamma, Andrea effigia con la digitale la mattonella odonomastica di Piazza Perugia. Da un giretto nel web scopriamo che a Pantelleria, nella splendida zona orientale dell’isola, c’erano ben due luoghi denominati come la nostra amatissima patria d’Euliste.

Scopriamo però che sempre a Pantelleria, esattamente in località Tracino, c’era una piazza denominata Perugia, ma le hanno cambiato nome in Unesco. In genere è vietato mutare la toponomastica storica. Evidentemente, però, a Pantelleria si sono accorti di avere un “doppione”. È però apprezzabile che l’amministrazione locale abbia voluto in qualche modo salvaguardare la storia anche nella tabella, riportando che l’attuale piazza Unesco… era una volta “Perugia”. E tanto ci basta.