PERUGINERIE. Compie oggi 80 anni Oliviero, il parrucchiere delle dive: da Milva la "Rossa" alla nostra bellissima Chiatti

Oggi compie 80 anni Oliviero, il parrucchiere delle dive. Proviene da Brufa, patria di tonsori e maestri del capello. Oliviero è punto di riferimento di attrici e cantanti che si esibiscono sui palcoscenici del capoluogo. Racconta di quella volta che la rossa Milva, rossa di rabbia, venne da lui a rifarsi il colore rosso Tiziano. Gliel’avevano fatto rosso carota ed era inferocita. “Ma – dice – sistemammo la chioma a dovere e mi ringraziò di cuore. Volle addirittura segnarsi marca e numero del prodotto per riutilizzarlo in seguito”.

Non è che uno degli innumerevoli aneddoti dei quali il mitico Oliviero condisce i ricordi di ben 65 anni di lavoro ininterrotto. Inizialmente come ragazzo di bottega nei mesi estivi: il babbo pollarolo, per non lasciarlo a zonzo, lo mandava da Emilio, in piazza Italia, a fare qualcosina. “Intendiamoci – ricorda – pulire e poco più. Ma è stata una scuola di vita e mi ha fatto capire che occorre sempre impegnarsi, qualunque sia la mansione che ci viene assegnata”. Poi si appassiona al mestiere e si mette in società col cugino Marcello, in via Bonazzi: sodalizio che dura per quattro anni. Quindi il grande salto in corso Vannucci, dal 1964. Con l’acquisto dei muri solo due anni dopo.

Oggi Oliviero lavora ancora a pieno ritmo, assecondato da un manipolo di dipendenti che ne seguono gli insegnamenti. “Li mando ad aggiornarsi a Milano e dove si tengono corsi di formazione perché, nel nostro mestiere, chi si ferma è perduto”. Qualche nome tirato giù dal carnet della storica clientela? Un elenco da cui cogliamo fior da fiore. La storica diva dagli occhi cerulei, Alida Valli e, fra le più recenti, Simona Ventura e Barbara

d’Urso, ma anche Paola Gassman e, di qualche giorno fa, Laura Chiatti.

In genere, le attrici in scena al Morlacchi passano da qui. Anche perché Oliviero ha un antico rapporto con l’Hotel Brufani il cui personale indirizza a lui la clientela più prestigiosa. Ma sono clienti anche le mogli delle autorità: prefetto, questore, presidenti di vario rango. Parrucchiere d’élite, della Perugia “bene”? Macché! Vengono da lui donne di ogni condizione. Senza connotazione di classe. Com’è giusto che sia. Oliviero ha ottenuto soddisfazioni e tanti riconoscimenti: è stato nominato Cavaliere del Lavoro da Francesco Cossiga e Maestro d’Arte a Parigi.

Ma, pur consapevole del proprio valore, non si è mai montato la testa. Né gli è passata la voglia di lavorare. Tanto che, per il tempo dell’intervista, ha interrotto una tinta che tanto doveva “prendere”. È qui al lavoro tutti i giorni, dalle 9 alle 18:00. Dice sempre che deve allentare, ma non ci riesce. La salute, in effetti, lo aiuta: è una camminatore, va in bici, si tiene in forma. Insomma: un artigiano di lusso che porta con orgoglio e disinvoltura le sue ottanta primavere.