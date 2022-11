Perugia, si affaccia dalla finestra con un'arma: panico in centro storico

Attimi di paura in centro storico quando un uomo si è affacciato da una finestra al terzo piano di un edificio in via Grecchi brandendo un'arma. Momenti di panico finché l'intervento delle forze dell'ordine non ha permesso di chiarire l'accaduto almeno in parte. L'arma,infatti, è risultata essere da softair. Ignoti i motivi del gesto, oggetto di approfondimenti da parte della poliza.

Secondo quando è stato possibile appurare, l'uomo avrebbe puntato l'arma, un fucile, contro tre persone che si trovavano in strada e che, allarmati, hanno dato l'allarme.

L'uomo, vestito in tuta mimetica, è stato denunciato per procurato allarme.