Perugia, forza il posto di blocco: scappa dai poliziotti ed è armato

Non si ferma all'alt dei poliziotti e tenta di scappare. E salta fuori un coltello. È successo in via Settevalli. Gli agenti hanno bloccato e denunciato per possesso di oggetti atti a offendere un cittadino italiano 39enne.

L'uomo era a bordo di uno scooter quando ha tentato di scappare, ma non è andato lontano. Una seconda Volante gli ha sbarrato la strada. I poliziotti lo hanno perquisito e hanno trovato un grosso coltello.

E non è finita qui. Dalle verifiche è anche emerso che la patente dell'uomo era stata revocata nel 2010. Il 39enne è stato denunciato e multato di 5.100 per guida senza patente e per non essersi fermato al posto di controllo.