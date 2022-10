Perugia, l'appello di una famiglia: "Nostro figlio non è tornato a casa". Ecco dove lo hanno ritrovato dopo una notte "a mille"

Non era rientrato a casa a dormire dopo che era uscito con un amico per trascorrere insieme un venerdì a sera. Dopo ore di attesa, quando era giorno pieno, la famiglia temendo il peggio ha messo in moto la macchina delle ricerche interpellando amici e parenti: ma nessuno aveva elementi per spiegare il mancato ritorno a casa. A quel punto è stato necessario rivolgersi alla Questura per chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine. Una mossa che è stata fondamentale per la famiglia: infatti i poliziotti della Sala Operativa sono riusciti a geolocalizzare il veicolo – dotato di Gps – in zona Piazza Piccinino.

Immediato l'invio delle coordinate alla Volante che una volta individuata l’automobile gli agenti hanno verificato la presenza dei due ragazzi al suo interno che, dopo una serata vissuta a mille, si erano addormentati nel mezzo. Una volta svegliati, i due hanno dato una spiegazione saggia: "Quando ci siamo accorti di aver bevuto troppo, per non correre il rischio dell'alcoltest e di provocare incidenti, abbiamo deciso dormire in auto e di ritornare a casa la mattina seguente". Una scelta giusta anche se i genitori hanno passato una mattinata da incubo.